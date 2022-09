Joana Soeiro e o vídeo da sua dança que correu Mundo: «Fiquei em choque, até me bloquearam o Twitter»

A dance watched by more than 40M people The story behind @matiasoeiro’s viral moves



#3x3Europe pic.twitter.com/9xIWnJfTKr — FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 8, 2022

Corria o mês de junho quando a Seleção feminina de basquetebol na variante 3x3 disputava, em Telavive, o apuramento para o Europeu da categoria. Um triunfo sobre a Lituânia garantiu uma inédita qualificação e, no meio da festa, as câmaras captaram Joana Soeiro numa dança junto ao banco - aparentemente sem qualquer contexto - que acabaria por tornar-se viral nas redes sociais, com mais de 40 milhões de visualizações.Agora, a base portuguesa veio explicar o que aconteceu e o motivo para aqueles gestos que tanto deram que falar. "Queríamos tanto a qualificação que quando ganhámos a esta equipa entrámos no campo e era tudo a dançar. Aquilo sou eu, quem me conhece sabe que às vezes sou uma chata com isto de dançar e cantar. Estava mesmo feliz pelo apuramento e deixei as emoções saírem", começou por dizer a jogadora do Benfica ao site da FIBA, na véspera precisamente do arranque do Europeu, na Áustria, onde Portugal estará em ação - estreia-se amanhã diante da Holanda, num grupo que conta ainda com a Espanha, atual campeã em título.Soeiro admite que nunca esperou que a dança ganhasse tal repercussão, mas que ela e as colegas de equipas acabaram a rir com este episódio: "É algo natural, nunca pensei que se tornasse viral. De uma hora para a outra o meu telemóvel como que explodiu. Muitas notificações, fiquei sem bateria, não conseguia responder ou fazer chamadas. Tive que reiniciá-lo e vi no Twitter e no Instagram o que estava a acontecer. Primeiro, fiquei em choque... até fui bloqueada do Twitter, com uma mensagem a dizer que estava a receber demasiadas notificações, que iam ver a minha página para saber o que se estava passar. Por algum tempo fiquei impossiblitada de utilizar as minhas redes sociais. Mas foi engraçado, fartámo-nos de rir com tudo. Estava em Israel, tinha só comentários e não percebia nada. Foi muito engraçado, adorei."