João Soares, basquetebolista do FC Porto, termina carreira

João Soares vai colocar um ponto final na carreira de basquetebolista, segundoapurou. O extremo internacional português, de 32 anos, jogou no FC Porto nas últimas quatro temporadas depois de uma primeira passagem pelos azuis e brancos, entre 2009 e 2012. O jogador findava contrato com os portistas no final do presente mês.Soares representou também Ovarense, Partizan, Basket Navarra, Oliveirense, Benfica e L'Hospitalet.Em Portugal, conquistou todos os troféus nacionais e arrebatou ainda uma liga da Sérvia.