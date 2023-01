João Tiago Silva: «Temos de estar orgulhosos por termos discutido o resultado até ao final»

Apesar da derrota frente ao Sporting na final da Taça Hugo dos Santos, João Tiago Silva, técnico da Ovarense, mostrou-se satisfeito com a prestação da sua equipa."Em primeiro lugar quero dar os parabéns ao Sporting. O nosso início de jogo foi muito mau, o facto de estarmos a perder por 21 no final do 1º período limitou o nosso jogo. No entanto, temos de estar orgulhosos pelos restantes três períodos e por termos discutido o resultado até ao final. Vínhamos para tentar ganhar, mas, para além disso, era importante que os atletas percebessem que estes dois jogos mostram que conseguimos estar a este nível, isto apesar de ainda haver coisas a melhorar. Estes jogos são dores de crescimento pelas quais as equipas têm de passar. Estamos a tentar pôr a Ovarense de forma mais regular nestes pontos de decisão", começou por referir.O treinador abordou ainda o futuro dos vareiros: "Temos noção do caminho que temos pela frente, ainda não temos a nossa situação definida e queremos chegar aos playoffs. Queremos mostrar que isto não foi uma situação pontual e queremos andar mais perto dos lugares de cima. Temos também o jogo contra o Benfica para a Taça de Portugal e se ganhámos uma vez, porque não pensar em ganhar duas?"