Jogador do Barcelona faz reconstrução do crânio

Devido a uma pancada na cabeça num treino, o basquetebolista norte-americano Kyle Kuric, do Barcelona, está de baixa desde 22 de agosto, e ontem teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica na cabeça, de forma a fazer uma inovadora reconstrução do crânio.

Em 2015, o jogador de 31 anos viu ser-lhe colocada no crânio uma placa, depois de os médicos lhe terem extraído um tumor do cérebro que ameaçou a vida do atleta que tem já longa experiência no basquetebol europeu, depois de contar também com passagens por Estudiantes, Zenit e Gran Canaria.

Ora, acontece que essa placa deslocou-se no tal dia em agosto, após um choque num treino, causando apreensão nos seus colegas de equipa, que ficaram assustados por verem tanto sangue a escorrer da cabeça do companheiro. Agora, o objeto teve de voltar a ser fabricado, nos Estados Unidos, com o jogador a ser ontem operado para lhe colocado assim o novo implante.

De acordo com os especialistas, e apesar de parecer ser uma intervenção cirúrgica bastante complexa, Kuric deverá ficar de baixa somente mais duas semanas, antes de começar a treinar com os colegas. A previsão do Barcelona é de que o seu atleta possa competir a partir de outubro.