Jogador vai deixar o CSKA: «Não posso continuar a jogar pelo clube do exército russo»

Tornike Shengelia, basquetebolista georgiano que já representou Brooklyn Nets e Chicago Bulls, decidiu deixar o CSKA Moscovo, devido à situação que se vive atualmente na Ucrânia."Tomei esta decisão em protesto contra a invasão da Rússia à Ucrânia. Não posso continuar a jogar pelo clube do exército russo", referiu o jogador, que representa o emblema russo desde 2020 que está associado ao exército vermelho, ao jornal georgiano 'Commerstant'.Shengelia, que garantiu ainda estar de volta a Espanha com a família, mostrou o seu apoio ao povo ucraniano ao colocar a bandeira do país como foto de perfil nas redes sociais, acompanhada de uma mensagem onde se pode ler: "A rezar pela Ucrânia. Mantenham-se fortes."Recorde-se que, em 2008, a Geórgia esteve em conflito com a Rússia, após esta ter apoiado militarmente e reconhecido a independência de Ossétia do Sul e Abecássia, duas regiões separatistas georgianas.