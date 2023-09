Jogo do próximo adversário do Benfica na Champions com registo surreal: 0 pontos... num quarto

O duelo de segunda-feira entre os eslovacos do Patrioti Levice e os cipriotas AEK Larnaka, do qual saiu o adversário do Benfica nas meias-finais do grupo 1 de acesso à Liga dos Campeões de basquetebol, foi palco de um registo estatístico muito pouco comum. Ganho pelos cipriotas, por 74-66, o encontro até foi equilibrado ao olhar para o resultado final, mas ninguém previa que tal sucedesse depois do que aconteceu no primeiro quarto.Tudo porque, ao cabo dos primeiros 10 minutos, a equipa eslovaca não tinha qualquer ponto e perdia por 20-0. É certo que este dado não é totalmente raro no basquetebol, mas normalmente apenas se vê nas camadas jovens e não nos profissionais. Ao todo, em 10 minutos, a equipa de Larnaka fez 13 lançamentos, 8 deles de 3 pontos, mas nenhum acabou dentro do cesto. Curiosamente, depois deste mau parcial dos eslovacos, também os cipriotas tiveram a sua dose de desacerto, quando no terceiro quarto fizeram 8 pontos contra 21 dos cipriotas. Mas bem longe dos 0..."É difícil de avaliar. Não sei se algum de nós já tinha passado por isto. Nenhum cesto, nenhum lançamento livre... É difícil jogar assim, mas depois disso até demonstrámos que o adversário estava ao nosso alcance. Isso torna tudo mais triste e irritante, porque fomos capazes de jogar contra eles. Temos de perceber o que se passou nos primeiros 10 minutos, não apenas ofensivamente, mas no geral. Não podemos repetir isto noutros jogos", frisou o técnico Michal Madzin, claramente incrédulo com o jogo que acabara de ver.