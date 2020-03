Jogos do campeonato de basquetebol à porta fechada devido ao coronavírus

O basquetebol é a mais recente modalidade a ser afetada no nosso país pela situação em torno do coronavírus. Esta terça-feira, em comunicado, a FPB anunciou a decisão de determinar a disputa "dos jogos das competições de seniores à porta fechada" por tempo indeterminado.





Por outro lado, as competições nacionais e regionais dos escalões de formação e de todas as atividades de minibasquete estão suspensas entre 11 de março e 3 de abril."Analisada a situação relativa ao surto do COVID-19, e tendo presente as últimas orientações da Direção-Geral de Saúde, a Federação Portuguesa da Basquetebol deliberou o seguinte:• Determinar a realização dos jogos das competições de seniores à porta fechada;• Determinar a suspensão das competições nacionais e regionais dos escalões de formação e de todas as atividades de minibasquete entre os dias 11 de março e 3 de abril de 2020.A Federação Portuguesa de Basquetebol continuará a acompanhar a situação diariamente, tomando as medidas que se revelem adequadas para a salvaguarda da saúde pública."