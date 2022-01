O Sporting anunciou que os dois próximos jogos da equipa de basquetebol acabaram adiados porque o plantel dos leões debate-se com casos de Covid-19.A equipa de Luís Magalhães tinha encontros agendados com a Lusitânia, no sábado para o campeonato, e frente ao Oradea, a 2 de fevereiro e a contar para a FIBA Europe Cup.O último jogo dos leões aconteceu ontem, no Pavilhão João Rocha, diante do Trefl Sopot, que terminou com vitória (76-63), a contar para a competição europeia.