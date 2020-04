Jordan Lloyd: «Adoro explicar às pessoas o porquê de Kobe ser melhor do que Jordan»

Jordan Lloyd, basquetebolista do Valencia Basket e que jogou nos Toronto Raptors, da NBA, elege Kobe Bryant como ídolo e diz que "gosta de explicar às pessoas o porquê" de o Black Mamba "ser melhor que Michael Jordan", considerado unanimemente o rei.





A resposta do basquetebolista surgiu num questionário de um minuto, no qual o clube deu a conhecer os jogadores aos adeptos. Ora, nesse inquérito Lloyd confessou a admiração pelo falecido jogador e revelou gostar de discutir aquilo que o torna melhor que Jordan.Só se desconhecem os termos que Jordan Lloyd utiliza para comparar as duas lendas do desporto.