Jovem basquetebolista morre após vários dias desaparecido na Costa Rica

O mundo do basquetebol despertou esta quarta-feira com a triste notícia da morte de Jalen Hill. O jovem basquetebolista, de apenas 22 anos, foi encontrado morto na Costa Rica depois de ser dado como desaparecido há já vários dias. A informação foi hoje avançada pela família do ex-atleta da Universidade da Califórnia em Los Angeles, onde jogou pelos Bruins durante três épocas.

"É com os nossos corações destroçados e completamente vazios que informamos os nossos familiares e amigos que o nosso amado filho, Jalen, faleceu. Jalen desapareceu quando estava na Costa Rica", começou por escrever o pai do ex-basquetebolista, no Instagram. "Sabemos que Jalen participou na vida de muitas pessoas. Também sabemos o papel que vocês tinham na vida dele. Enquanto navegamos por este momento devastador das nossas vidas, pedimos que nos deem tempo para fazermos o nosso luto. Mantenham-nos em pensamentos e orações", continuou.

A UCLA também reagiu à morte do seu ex-atleta através das redes sociais. "O nosso programa está profundamente triste ao saber do falecimento do ex-aluno e atleta Jalen Hill. Oferecemos as nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos neste momento difícil", pode ler-se.

Afastado dos pavilhões desde abril de 2021, Jalen Hill atravessava sérios problemas relacionados com depressão e ansiedade. Em entrevista ao 'The Times' nessa altura da carreira, o norte-americano justificou a "difícil" decisão. "Estava a precisar de tirar esta pausa. Foi uma decisão difícil, mas sei que vai ajudar-me. Ninguém sabia [pelo que estava a passar], e a principal razão para ninguém saber é porque eu não contava a ninguém. Mas quando as pessoas sabem acabas por ficar mais confortável, sentes-te preparado para sair da tua 'bolha' em vez de continuares lá fechado."

Anos antes, em 2017, Jalen Hill viu o seu nome preencher várias manchetes na Internet depois de ter sido detido na China por alegadamente roubar uma loja da Louis Vuitton durante uma concentração da UCLA naquele país. O delito foi praticado na companhia de dois ex-companheiros, LiAngelo Ball, filho de LaVar Ball, e Cody Riley.