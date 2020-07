Larry Gordon reforça FC Porto

O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, a contratação do basquetebolista Larry Gordon. O extremo norte-americano assinou por uma temporada com os azuis e brancos. O jogador de 33 anos e 1,96m chega à Invicta depois de uma época em que representou o Hapoel Eilat, emblema que está no principal escalão do basquetebol israelita, e o BC CSU Sibiu, da Roménia.





Formado na Universidade Cal Poly Pomona, na Califórnia, Gordon é o melhor ressaltador e o segundo melhor marcador da história desta instituição norte-americana.Moncho López deixou elogios ao jogador. "O Larry Gordon é um jogador multidimensional, capaz de jogar nas posições 2, 3 e 4, sendo a posição 3 aquela em que se sente mais confortável e a que vai desempenhar no FC Porto. Há que salientar a carreira consistente na Europa, com passagens por Holanda, Áustria, Alemanha, destacando também a participação na VTB (Liga do Norte de Europa) na equipa Astana Basketball Club. É um jogador com muito talento ofensivo, atirador de três pontos, forte no 1x1 de frente e de costas para o cesto, sendo também capaz de contribuir de maneira muito fiável nos apartados defensivos do jogo", disse o técnico ao site oficial do clube.