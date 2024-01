Sporting vence na Madeira e regressa à liderança

O Sporting foi vencer este sábado ao pavilhão dos madeirenses do Galomar, por 89-71, na 12.ª jornada do campeonato nacional.A partida foi equilibrada só até aos 14-11, altura em que os leões dispararam no marcador e terminaram o primeiro quarto já na frente por 16 pontos de diferença (30-14). No segundo tempo, a formação comandada por Pedro Nuno foi gerindo a vantagem, que estava situada em 11 pontos ao intervalo (52-41).Após o descanso, a formação recém-promovida ao principal escalão teve uma boa reação e encurtou para seis pontos a diferença (48-54), mas à entrada do quarto e derradeiro parcial o Sporting ganhava por 67-58. No último período, os leões selaram mais um triunfo na competição, fechando as contas em 89-71.A nível individual, o estreante Marvin Clark (ex-FC Porto) destacou-se com 12 pontos, mas o melhor marcador leonino foi Eddie Ekiyor, autor de 24 pontos. Do lado dos madeirenses, o melhor pontuador foi Alonzo Sule, com 29 pontos.Com este resultado, o Sporting regressa à liderança da Liga Betclic, com 22 pontos, mais um do que o FC Porto (menos um jogo).