Liga dos Campeões: Benfica derrotado em casa pelo Manresa

O Benfica foi esta terça-feira derrotado pelos espanhóis do Manresa, por 97-78, na 3.ª jornada do Grupo F da Liga dos Campeões.Na Luz e com Rui Costa nas bancadas, a formação orientada por Norberto Alves não tinha a tarefa nada fácil, uma vez que do outro lado estava o finalista vencido da última edição da competição. O Benfica tentou equilibrar o duelo e perseguir a sua terceira vitória na prova, mas os espanhóis foram mais consistentes e lideraram todos os parciais: 32-26, 26-23, 18-16 e 21-13.A nível individual, Ivan Almeida destacou-se com 15 pontos. Do lado do Manresa, Brancou Badio foi o melhor marcador com 27 pontos. Veja a ficha do jogo aqui Na próxima semana, o Benfica viaja ao terreno do Manresa.