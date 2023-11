Liga dos Campeões: Benfica derrotado na Grécia

O Benfica perdeu esta quarta-feira no terreno dos gregos do PAOK, por 76-74, na 4.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.As águias, que na Luz haviam derrotado o PAOK por 22 pontos de diferença, começaram bem a partida em Salónica, abrindo com um parcial de 11-1. No final do primeiro quarto, a equipa comandada por Norberto Alves vencia por 22-14, só que os gregos reagiram no segundo período: com um parcial de 25-15, passaram para a frente e foram para o intervalo a ganhar por 39-37. No segundo tempo, o PAOK manteve a vantagem até ao final do terceiro quarto, com o Benfica a entrar no quarto e decisivo período atrás por três pontos (52-55). Nas instantes finais, o Benfica esteve na frente por 71-70, mas o PAOK passou para a frente e confirmou o triunfo.Com este resultado, a equipa portuguesa está no terceiro lugar, com cinco pontos. O PAOK lidera, com sete pontos. Faltam dois jogos para o final da fase de grupos.A nível individual, Aaron Broussard foi o melhor marcador das águias, com 21 pontos. Do lado grego, Laurynas Beliauskas destacou-se com 20 pontos.