O Benfica não resistiu na visita aos turcos ao Galatasaray, tendo registado a segunda derrota na prova (78-98), na 3.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, mantendo os objetivos de seguir em frente intactos para a segunda volta, depois de já ter triunfado frente ao PAOK na Luz.Na Turquia, o Benfica entrou muito bem e liderou o primeiro período por 20-11, mas depois o Galatasaray subiu de nível e foi para intervalo na frente por 42-39. Após o intervalo, as águias sentiram dificuldade e entraram para o derradeiro parcial atrás por 69-58, com a equipa da casa a selar o triunfo até ao fim.Com 16 pontos, Ivan Almeida destacou-se no campeão nacional, seguido de Toney Douglas (12) e Aaron Broussard (11). Do lado turco, Ismet Akpinar brilhou com 22 pontos, assim Sadik Emir Kabaca (20).Na próxima jornada (dia 29 de novembro), o Benfica visita o PAOK na Grécia.