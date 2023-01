Liga dos Campeões: Benfica perde com o Darüssafaka na Turquia após prolongamento e é eliminado

O Benfica perdeu na Turquia (83-72) com o Darüssafaka, após prolongamento, e foi eliminado no 'play-in' da Liga dos Campeões de basquetebol. Depois da derrota na Luz, as águias estavam obrigadas a vencer para forçarem um terceiro e decisivo encontro, na tentativa de ainda chegarem aos oitavos de final da competição, mas, apesar da boa réplica, caíram perante adversário de valia superior.A formação de Norberto Alves entrou muito bem no encontro e chegou a liderar por 10 pontos na primeira parte, guiada por Broussard (7 pontos, uma marca pontual que não logrou aumentar até ao fim...). Ao intervalo, vantagem de sete pontos (35-42) numa exibição de alto nível perante um conjunto que conquistou a EuroCup (segunda principal prova europeia) em 2017/18 e esteve na Euroliga na época seguinte. Contudo, à semelhança do sucedido na Luz, o terceiro quarto voltou a ser fatal para o Benfica, que permitiu um parcial de 13-0 e a reviravolta do Darüssafaka.Refeitos do golpe, os encarnados voltaram ao jogo e discutiram taco a taco a partida até aos segundos finais. Ivan Almeida teve nas mãos a hipótese de concretizar um triplo no último segundo mas a bola não entrou e o jogo seguiu para prolongamento. No tempo extra, os turcos foram claramente melhores (15-4), triunfando por 11 pontos, um resultado que não espelha o equilíbrio.A título individual, Toney Douglas voltou a estar em evidência, com 20 pontos e três roubos de bola. Do lado oposto, Ercan Osmani destacou-se com 20 pontos e 12 ressaltos, ao passo que Markel Starks fez 20 pontos e 6 assistências.