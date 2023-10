Liga dos Campeões: PAOK vence em casa do Galatasaray no arranque do grupo do Benfica

No arranque do Grupo G da Liga dos Campeões, onde está o Benfica, os gregos do PAOK foram ganhar a casa dos turcos do Galatasaray, por 88-77.Em grande destaque esteve Elvar Mar Fridriksson, base islandês do PAOK que brilhou com um triplo-duplo: 19 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências. Veja aqui a ficha do jogo O PAOK será o primeiro adverário do Benfica, com as águias a visitarem a Grécia a 1 de novembro.