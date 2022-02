Luís Magalhães após apuramento histórico do Sporting: «Outros arranjam desculpas, nós resolvemos problemas»

Na sequência da vitória clara do Sporting sobre o rival Benfica por 89-72 , o treinador Luís Magalhães não escondeu a satisfação pelo resultado e pelo trabalho feito pela equipa. "O Diogo Ventura (base do Sporting), disse que é bom acabar os jogos como temos acabado mas era importante começar bem e não deixar os outros ganhar margem. Fizemos isso. A equipa técnica preparou bem o jogo, são estupendos. Enquanto os outros se preocupam em arranjar desculpas nós resolvemos os problemas", atirou o técnico à Sporting TV, numa 'boca' ao rival.O Sporting beneficiou do apoio do seu público no pavilhão João Rocha e o treinador agradeceu a atitude dos adeptos. "O público esteve espectacular. Apoiaram do início ao fim. Esta simbiose entre jogadores e público é espetacular", afirmou.Com a inédita presença garantida no 'quartos' da FIBA Europe Cup, Luís Magalhães sonha chegar mais longe mas afirma que o lema é "jogo a jogo". "É histórico para o Sporting e para o basquetebol português. Nunca ninguém tinha passado esta fase. É a primeira equipa a passar aos quartos-de-final. Nós vamos jogo a jogo. O Sporting é assim em todas as modalidades. Se o adversário for melhor que nós, estamos aqui para cumprimentar no final do jogo. Queremos ir à final, tenho consciência que não é fácil mas tudo pode acontecer", garantiu.Já Travante Williams, jogador do Sporting, distribuiu méritos entre a equipa e os adeptos. "Foi muito bom ter o apoio do público. Foi um ambiente fantástico. Trabalhamos muito", assegurou.