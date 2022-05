Luís Magalhães atira-se ao FC Porto, árbitros e federação: «Estragaram o basquetebol»

Luís Magalhães criticou duramente o FC Porto, os árbitros e a Federação Portuguesa de Basquetebol após a derrota do Sporting no Dragão Arena, no jogo 2 das meias-finais do playoff da Liga Betclic. O treinador leonino falou em "circo", lembrando as queixas portistas que vêm desde a final da época passada, e frisou que a FPB deixou a situação "arrastar-se"."É um jogo que se estava a prever. Montam este circo todo... Desde o princípio da época que o FC Porto andou a brincar com o basquetebol. A Federação [Portuguesa de Basquetebol] não teve coragem e deixou que isto se arrastasse. Enxovalharam os árbitros todos e o basquetebol e depois é isto que acontece. O treinador do SL Benfica também já tinha avisado que isto podia acontecer e é o que se vê. Qualquer decisão do árbitro é contestada por tudo e por todos e depois não têm coragem para marcar as faltas que devem marcar e os maus comportamentos. Deixam isto chegar a um estado que não tem nada a ver com o basquetebol normal. Isto não era o basquetebol português. Nos jogos europeus, com árbitros estrangeiros sem esta pressão toda, não havia nada disto. Estragaram o basquetebol", disse Luís Magalhães à Sporting TV.