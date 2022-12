Luís Magalhães critica Norberto Alves: «Com uma super equipa, arranja novamente desculpas»

Após a derrota com o Sporting, a primeira do Benfica esta temporada no campeonato de basquetebol, Norberto Alves deixou críticas ao calendário, dizendo aguardar que "na próxima vez as equipas estejam nas mesmas circunstâncias". Declarações que desagradaram a Luís Magalhães, o anterior treinador dos leões."Inacreditável!!! Com uma super equipa, com jogadores portugueses de qualidade, que nem jogam... arranja novamente desculpas para a derrota. Nunca há mérito dos vencedores. No jogo de ontem, mais uma arbitragem vergonhosa de tanto tendenciosa que foi para o Benfica. Como costumo dizer, foi contra tudo e todos. Deus foi justo!!!", disparou o ex-técnico verde e branco numa publicação no Facebook, onde partilhava a notícia desobre a análise de Norberto Alves ao dérbi de ontem.