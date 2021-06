Luís Magalhães e o título de basquetebol: «Mérito dos jogadores e da direção do Sporting»

Luís Magalhães atribuiu aos seus jogadores o mérito da conquista do título nacional de basquetebol, que o Sporting alcançou esta quarta-feira graças a uma vitória no último segundo sobre o FC Porto (86-85), no 5.º e último jogo da final do playoff da Liga Placard.





"Um ponto fez a diferença. É merecido, os jogadores trabalharam imenso para chegar ao topo. É tudo mérito dos jogadores e da direção, que nunca nos faltou com nada", começou por dizer o treinador leonino.Questionado sobre as queixas portistas no lance que colocou Micah Downs na linha de lance-livre para o ponto decisivo, Luís Magalhães frisou: "Não vale a pena falar sobre isso. Qualquer equipa poderia ter ganho. Não falo dos árbitros. O mérito todo é dos meus jogadores."