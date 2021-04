Luís Magalhães: «Em Portugal há muita gente invejosa e que não reconhece o mérito»

Após o jogo frente ao Imortal, na final da Taça da Portugal, Luís Magalhães, treinador do Sporting, considerou o triunfo da sua equipa justo.

"Antes de mais, quero dar os parabéns ao Imortal. Tiveram azar porque dois jogadores importantes se lesionaram, mas estão de parabéns pelo que fizeram na Taça e na Liga Placard. Ambas as equipas tinham jogadores, mas nós fomos melhores nesta final e fomos uns justos vencedores porque o Imortal deu luta até onde pôde. Depois ficou difícil porque as armas não eram as mesmas", vincou.

Dedicando a vitória aos jogadores, elementos do staff e aos funcionários do Sporting, o técnico perspetivou ainda o que falta jogar da temporada: "Há dois anos que estamos em 1º lugar e isso é mérito da equipa, quer queiram quer não. Podem dizer o que quiserem. Houve um escritor ou um médico em Portugal que disse que a lei geral era a incompetência e o decreto de lei que a regulava era a inveja. Em Portugal há muita gente invejosa e que não reconhece o mérito, mas não temos problema com isso. Estamos há dois anos em 1º lugar e temos estado nos momentos altos quase todos. Vamos tentar continuar assim e, quando perdermos, nunca vamos dizer que os outros são isto ou aquilo. Vamos tentar ganhar, mas não fazemos futurologia".