Luís Magalhães: «Jogo muito equilibrado onde ganhou a equipa que foi mais feliz»

Após dois prolongamentos, o Sporting perdeu (93-88) com a Oliveirense, em jogo das meias-finais da Taça Hugo dos Santos, que se disputou em Sines.



No final do encontro, Luís Magalhães, treinador dos leões, afirmou que o encontro diante da equipa de Oliveira de Azeméis foi "muito equilibrado", apontando os "ressaltos ofensivos" como o principal fator de diferença para o final do resultado.





"O que fez a diferença em termos estatísticos foram os ressaltos ofensivos. Foi um jogo muito equilibrado e ganhou a equipa que foi mais feliz. Uma equipa comete erros porque o adversário a isso obriga. Nos momentos decisivos, houve sempre alguma felicidade e foi isso que aconteceu também no final", concluiu.