Luís Magalhães responde a Carlos Lisboa: «Também estive com Covid mas queria ir à Champions»

Carlos Lisboa deixou duras à Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) por não ter adiado a final four da Taça de Portugal de basquetebol, depois de o Benfica ter sido obrigado a parar a sua preparação devido a casos de Covid-19 na sua equipa.





"É inadmissível que a FPB venha marcar para esta data a Taça da época passada. Estou a dizer isto mesmo que tivesse ganho o jogo. Tivemos um surto de Covid e depois de três semanas de trabalho, foram todos de quarentena, pelo que estamos todos juntos desde anteontem", disse Lisboa esta quarta-feira, após a derrota das águias diante do FC Porto, na primeira meia-final.Palavras que mereceram um comentário dos restantes treinadores em prova, com a resposta mais contundente a vir do Sporting. Luís Magalhães lembrou que não pôde acompanhar a sua equipa até à Bulgária para disputar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, igualmente devido a um surto de Covid-19."Em relação às críticas de Carlos Lisboa, também estive com Covid, mas queria ir à Champions. Há que lidar com a pandemia.""Se pensarmos todos como Carlos Lisboa, não vai haver competição. Este é um momento alto do basquetebol.""Respeito muito o Carlos [Lisboa], respeito ao máximo a sua opinião. Honestamente, não tinha pensado nisso [no adiamento da 'final four' por mais tempo], não sei se havia datas alternativas. Planeámos as coisas para chegar aqui o melhor possível."