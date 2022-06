Luís Magalhães: «Isto que o FC Porto faz é uma coisa completamente inacreditável e inconcebível»»

Luís Magalhães não se conforma com a eliminação do Sporting nas meias-finais do campeonato mas sobretudo com a forma como o FC Porto passou a atuar. O ainda técnico campeão nacional em título falou sobre o presente do basquetebol e deixou críticas... em jeito de piada."Isto é uma história que ouvi, não é minha, nem quero insultar ninguém, mas sabem qual é o Conselho em Portugal que tem mais portistas? É o Conselho de Arbitragem. Alguém não vai gostar da piada mas é uma piada", brincou à Sporting TV o agora técnico retirado do basquetebol O treinador, de 64 anos, ganhou seis troféus em três anos no Sporting, saindo com sentimento de missão cumprida, lamentando ainda a forma como o antigo clube, onde esteve de 2003 a 2005, mudasse o modo de viver o basquetebol."O FC Porto é um clube grande e os grandes investem mas só um pode ganhar. Um ganha e dois vão perder. Não pode ser sempre o mesmo a perder e continuar-se a investir. Aquela boca foi mais uma que pressionou. O que é verdade é que o FC Porto tem andado a investir, troca de jogadores, tem 7 norte-americanos, tem projeto europeu e não sei de quê e depois não ganha. Está a tentar ganhar com outras coisas que quando lá estive nunca se pensou nada disso, nunca fazia nada disso, de vetar árbitros, toda a gente pressiona um bocado os árbitros mas dentro do que é normal. Isto que o FC Porto faz é uma coisa completamente inacreditável e inconcebível", vincou Magalhães.As palavras de Pinto da Costa atestam a falta de títulos dos dragões segundo o agora ex-treinador do Sporting. "O FC Porto ganhou nestes três anos uma taça da Liga. Curiosamente, foi numa final contra o Sporting. O Sporting perdeu e vinha de uma competição europeia mais uma vez. Foi na semana logo a seguir. Conseguimos chegar à final da Taça da Liga e perdemos. Não partimos troféu nenhum, não estragámos nada, cumprimentámos as pessoas porque no desporto, e no basquetebol, nomeadamente, há ganhar e perder. É preciso estar bem na vitória e na derrota. Nós soubemos estar bem. Na semana seguinte, aquilo que se tornou um hábito em Portugal é as equipas entregarem a Taça ao presidente no museu. Lembro-me que o presidente [Pinto da Costa] disse esta frase: ‘Já tinha saudades de receber um troféu do basquetebol do FC Porto aqui no museu’. Quer se queira quer não, é um recado dado à modalidade, claramente", frisou Luís Magalhães.