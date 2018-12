Luís Magalhães será o treinador do basquetebol do Sporting

Luís Magalhães vai ser o treinador da equipa de basquetebol do Sporting na próxima temporada. Tal como Frederico Varandas já havia adiantado, está escolhido o técnico para o regresso da modalidade em seniores masculinos. O treinador, que conta com vários títulos no basquetebol português, estava sem clube desde 2013, após ter trabalhado em Angola, e vive atualmente entre Portugal e os Estados Unidos."Quero agradecer ao Sporting por me ter convidado. Aceito porque é um projeto aliciante, conseguir construir uma equipa do zero, ajudar a organizar uma secção o mais profissional possível. Também vou ser coordenador de toda a formação. E no fundo lutar pelo grande objetivo, que é ser campeão. É o nosso grande sonho. Sonhar de noite e trabalhar de dia para poder atingir os sonhos que temos. A promessa é que vamos dar tudo para que isso seja uma realidade. O Sporting fazia falta, é o maior clube do Mundo, era uma pena não ter basquetebol. Era uma falha grave que o Sporting tinha", referiu à Sporting TV.