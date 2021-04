Luís Modesto: «Este é o momento mais feliz da minha vida no Imortal»

Com o triunfo por 92-88 frente ao Benfica, o Imortal conseguiu chegar pela primeira vez na sua história à final da Taça de Portugal. Após o encontro, Luís Modesto era um treinador feliz pelo feito.

"É uma vitória da qualidade dos nossos jogadores e do espírito guerreiro que a nossa equipa tem. Preparámo-nos para estar sempre dentro do jogo e, no momento exato, passarmos para a frente. Foi quase um jogo perfeito. Tivemos alguns momentos maus, mas soubemos reagir para que eles fossem curtos. É uma vitória inexplicável, mas muito merecida. O Imortal já tinha estado presente numa final four, mas perdeu na meia final. Sabíamos que podíamos fazer história, eu estou há 34 anos no Imortal e este é o momento mais feliz da minha vida no clube", frisou.

Tyere Marshall, Jalen Jenkins e António Monteiro terminaram a partida com problemas físicos, mas tal facto não preocupa o treinador para a final frente a Sporting ou FC Porto: "É mais uma batalha, vamos jogar com os jogadores que estiverem disponíveis e vamos jogar até ao fim. Queremos prestigiar quem nos apoia, os nossos adeptos, a Câmara Municipal de Albufeira, os nossos patrocinadores e o nosso presidente e vamos lutar pela vitória".