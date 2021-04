Luís Modesto: «Noutras condições, podíamos ter discutido o resultado e até vencer a Taça»

Luís Modesto era um treinador orgulhoso após a final da Taça da Portugal. Apesar do desaire do Imortal frente ao Sporting, o técnico dos algarvios ficou satisfeito com a resposta que a sua equipa deu.





"Não era impossível [vencer mesmo com Jenkins e Marshall lesionados], acreditávamos que era possível discutirmos o resultado. Durante a primeira parte mostrámos que, mesmo contra uma grande equipa como o Sporting, conseguimos dar luta. A nossa rotação era pouca, mas mostrámos dentro de campo que, noutras condições, podíamos discutir este resultado até ao fim e até podíamos ter ganho a Taça. Parabéns aos meus jogadores pelo trabalho que fizeram, infelizmente tivemos duas infelicidades que nos limitaram a equipa. Tentámos dar o nosso melhor e penso que não fizemos má figura", afirmou o técnico.