Luka Doncic vai pagar funerais de crianças mortas num tiroteio em Belgrado

Um adolescente nascido em 2009 abriu fogo na escola onde tem aulas, no centro de Belgrado, vitimando oito crianças e um segurança. O incidente abalou a Sérvia nas últimas horas e Luka Doncic não ficou indiferente à tragédia.A estrela eslovena da NBA tem laços familiares vincados com os sérvios, tendo em conta que ali também vivem uma avó, uma tia, um tio e um primo, sem esquecer a ascendência sérvia do próprio pai. À ESPN, um porta-voz da função que Doncic encabeça que o basquetebolista, de 24 anos, se comprometeu a pagar os funerais dos jovens assim como quer providenciar apoio psicológico aos familiares.Em comunicado, Doncic mostrou-se solidário neste momento de consternação. "Estou com o coração partido pelo trágico tiroteio numa escola na Sérvia assim como pela perda de vidas, incluindo crianças inocentes em idade escolar. Os meus pensamentos estão com as famílias e toda a comunidade afetada por esta tragédia", frisou o base dos Dallas Mavericks.