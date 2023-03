Lusitânia fica com a 6ª vaga no Grupo A

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Lusitânia conquistou a sexta e última vaga em aberto no Grupo A da segunda fase da Liga Betclic, e com isso a presença nos playoffs. A equipa dos Açores confirmou o 6º lugar na classificação da primeira fase da prova, depois de vencer ontem em casa o CAB Madeira, por uns apertados 85-81, em jogo de acerto de calendário, que tinha sido adiado pelo facto de a equipa do Funchal não ter viajado devido ao mau tempo.

A segunda fase da Liga Betclic, que arranca no fim de semana, vai ser composta por dois grupos, com o Lusitânia a juntar-se ao A a Benfica, Sporting, FC Porto, Oliveirense e Ovarense, atirando o CD Póvoa para o Grupo B, onde vão estar ainda o Imortal, V. Guimarães, Esgueira, CAB e Sangalhos. Desta poule sairão mais duas equipas para os playoffs.