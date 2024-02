Lusitânia-Sporting interrompido devido às más condições do piso

O jogo Lusitânia-Sporting foi este sábado interrompido pelo árbitro devido às más condições do piso do Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, tendo sido adiado para data ainda a definir.Antes de ser interrompido nos instantes iniciais da segunda parte, a equipa leonina estava na liderança por 45-36."O jogo entre Sport Club Lusitânia e Sporting CP foi interrompido no decorrer do terceiro quarto devido às condições do piso e será adiado para data a indicar", informou a Federação Portuguesa de Basquetebol.