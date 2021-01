Lusitânia vence no regresso condicionado do público

O Lusitânia recebeu e venceu o V. Guimarães neste domingo, por 87-70, em partida a contar para 16.ª jornada da Liga Placard.





Este encontro assinalou o regresso condicionado do público aos pavilhões. Cumprindo as exigências das autoridades de saúde regionais, estiveram presentes cerca de 361 espectadores, correspondente a 25% da lotação do Pavilhão Municipal de Angra do Heróismo.