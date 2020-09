Mais dois casos de Covid-19 no basquetebol do Benfica

A equipa de basquetebol do Benfica também entrou em estado de alerta, pois foram registados mais dois casos positivos à Covid-19, designadamente o poste Hugo Silva (18 anos) e o extremo Guilherme Saiote (17), dupla de jovens promissores que pretende afirmar-se no grupo orientado pelo treinador Carlos Lisboa. Refira-se que o surto começou com o conhecimento do primeiro caso positivo num dos elementos da equipa técnica dos encarnados, o adjunto Nuno Ferreira.

Seguiu-se outro caso positivo, designadamente o extremo Betinho Gomes, internacional da Seleção.

O Benfica tem tomado todas as precauções sanitárias para minimizar os problemas, enquanto os atletas estão confinados à espera da completa recuperação.