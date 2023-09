Mais uma desilusão: EUA perdem com Canadá e ficam sem medalha no Mundial após jogo incrível

O Canadá derrotou os EUA por 118-127, após prolongamento, e conquistou o bronze, deixando assim os Estados Unidos sem medalhas pelo segundo Mundial de basquetebol consecutivo. Foi com contornos dramáticos que se desenhou este jogo do 3.º/4.º lugar, sempre muito equilibrado e com final impróprio para cardíacos.A 4.2 segundos do fim do 4.º período, os EUA perdiam por 4 pontos mas Mikal Bridges empatou com um lance-livre e um triplo (ganhou o próprio ressalto após falhar o segundo lance-livre!). Kevin Olynyk, a seis décimas do fim, ainda teve oportunidade de dar logo o triunfo ao Canadá no tempo regulamentar mas o tiro ficou muito perto de entrar e o jogo teve de ir para o tempo extra. Aqui, o Canadá soube manter a cabeça fria e dominou claramente, selando uma vitória histórica.Dillon Brooks, com 39 pontos (7 em 8 de três pontos), foi o grande destaque dos canadianos e da partida, com Shai Gilgeous-Alexander também em excelente nível (31 pontos, 12 assistências e 6 ressaltos). Nos EUA, estiveram em foco Anthony Edwards (24 pontos) e Austin Reaves (23).A final disputa-se ainda hoje (13h40), entre Sérvia e Alemanha.