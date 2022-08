Marcus LoVett Jr reforça Sporting

O Sporting oficializou esta quarta-feira a contratação de Marcus LoVett Jr. O base, de 26 anos, que chega do Salon Vilpas Vikings (Finlândia), é o quinto reforço da equipa de basquetebol dos leões."Estou aqui para ser melhor, que foi sempre aquilo que tentei fazer época atrás de época, e para ajudar o Sporting a ser melhor também. O Sporting é um dos melhores clubes e por isso também quis vir. É uma ótima oportunidade e o campeonato português é muito competitivo. Quero ganhar o campeonato nacional. Esse é o meu e o nosso principal objetivo", referiu o jogador aos meios de comunicação do clube.O norte-americano, que passou pelo basquetebol universitário do seu país, bem como pelo sérvio e turco, já trabalhou com Pedro Nuno Monteiro (na AD Ovarense, em 20/21). "É muito bom voltar a tê-lo como treinador. Acredito que vai ser um grande ano e que vamos fazer coisas muito boas", concluiu.