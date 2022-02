Mário Gomes chama 14 basquetebolistas para duplo confronto com França

O selecionador português, Mário Gomes, chamou esta segunda-feira 14 basquetebolistas, numa lista sem novidades, para o duplo confronto com a França, em 24 e 27 de fevereiro, do Grupo E de apuramento para o Mundial de 2023.

Com duas derrotas, na receção à Hungria (75-81, em 26 de novembro de 2021) e no Montenegro (69-83, em 29), Portugal vai defrontar o líder do agrupamento, com dois triunfos, conseguidos sobre os montenegrinos (73-67) e no reduto dos magiares (78-54).

A formação das Quinas joga em Dijon, em 24 de fevereiro, e, no dia 27, recebe os gauleses, vice-campeões olímpicos em título (perderam por 82-87 com os Estados Unidos na final de Tóquio'2020), em Matosinhos, em dois jogos de elevado grau de dificuldade.

Mesmo sem os seus melhores jogadores, que alinham na NBA, casos de Rudy Gobert (Utah Jazz), Evan Fournier (New York Knicks) ou Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), a França é um conjunto com um poderio fora do alcance da seleção lusa.

O estágio da seleção portuguesa, que nunca disputou um Mundial de basquetebol, arranca no domingo.

- Lista dos 14 convocados:

Bases: Diogo Brito (CB Morón, Esp), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (FC Porto), José Barbosa (Benfica), Pedro Bastos (Ovarense) e Rafael Lisboa (Spirou Charleroi, Bel).

Extremos: Diogo Araújo (Sporting), Gonçalo Delgado (Bàsquete Girona, Esp), João Guerreiro (Oliveirense), Miguel Queiroz (FC Porto) e Vladyslav Voytso (FC Porto).

Postes: Daniel Relvão (Sporting), Ricardo Monteiro (Oliveirense) e Sasa Borovnjak (Saint-Chamond Basket, Fra).