Marvin Clark Jr. chega ao Sporting com "muita energia"

O Sporting confirmou esta tarde a contratação de Marvin Clark Jr., que o nosso jornal já tinha dado conta . O extremo norte-americano de 29 anos chega a Alvalade para render Ken Horton, que saiu a meio da época de estreia nos leões. O novo reforço, de resto, conhece bem o basquetebol português, pois jogou no FC Porto a temporada passada."Senti o ano passado [representou o FC Porto] que a rivalidade entre Sporting, Benfica e FC Porto é realmente grande, senti que os adeptos a vivem muito. Joguei aqui no Pavilhão João Rocha e a atmosfera foi electrizante", disse em declarações aos meios de comunicação do clube de Alvalade.Marvin Clark Jr. deu-se ainda a conhecer aos adeptos do Sporting para já através das palavras. "Sou apenas um jogador de basquetebol tento não impor limites a mim mesmo. Orgulho-me de ser muito versátil, quase como um canivete suíço [jogador multifacetado]. Sou alguém que cria ligação com os adeptos, envolvo-me muito no jogo com os fãs, adoro as bancadas com os fãs, jogo com muita energia e muito orgulho na camisola, por isso espero ser alguém de quem os adeptos gostem".A estreia com a camisola do Sporting pode acontecer já este sábado, no regresso da Liga Betclic, deslocando-se os leões à Madeira para defrontarem o Galomar.