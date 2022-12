Mau tempo em Frankfurt adia jogo do FC Porto no campeonato português

O FC Porto venceu fora de portas na quarta-feira os romenos do SCM Craiova, a contar para a FIBA Europe Cup. O regresso a Portugal foi atribulado e os dragões acabaram por fazer escala na Alemanha, ficando retidos naquele país por causa do mau tempo, um facto que obrigou a adiar a partida do campeonato nacional de basquetebol, agendada para este sábado."O jogo da 13.ª jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol entre FC Porto e Sangalhos, marcado inicialmente para as 18h00 de dia 17 de dezembro (sábado) foi adiado. Após a deslocação à Roménia para disputar mais uma jornada da FIBA Europe Cup, a equipa portista ficou retida em Frankfurt devido ao mau tempo, pelo que a partida se realizará numa nova data a acordar pelos dois conjuntos", pode ler-se em comunicado no site oficial do emblema azul e branco.