Miguel Miranda operado a um aneurisma

Miguel Miranda, antigo internacional português e atual treinador de basquetebol do V. Guimarães, foi operado a um aneurisma. Segundo o clube vimaranense, que milita na Liga Betclic, a cirurgia decorreu ontem e, apesar de tudo, o quadro clínico do técnico é "bastante animador"."O período de convalescença será por certo breve e eficaz para satisfação de todos os que estão ligados ao clube e ao desporto em geral", acrescenta a direção do Vitória, em comunicado.