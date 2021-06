Capitão do FC Porto atira-se à arbitragem do jogo com o Sporting: «Tiraram-nos a alma e o coração»

Miguel Queiroz juntou-se ao coro de críticas e deu voz à indignação do plantel do FC Porto. Nas redes sociais o jogador não escondeu a frustração pelo que sucedeu no quinto jogo da final do playoff, em que o Sporting acabou por se sagrar campeão nacional, 39 anos depois.





Os dragões queixaram-se da arbitragem e o capitão da equipa fala em "vergonha"."Uma época, 264 treinos e 54 jogos! Cada um desses treinos e jogos vi os meus colegas a levar o seu corpo ao limite, lutámos como irmãos, caímos, voltámos a nos levantar e nunca, mas nunca, desistimos!Uma final a 5 jogos, dois deles decididos na linha de lance livre sem nós podermos fazer rigorosamente nada porque já não havia tempo.O que se passou hoje foi uma vergonha e jamais me vou calar, também pior que isto já não pode ficar!Gozaram com o nosso trabalho de uma época inteira, tiraram-nos a alma, tiraram-nos o coração.Escrevo isto dentro de um autocarro, onde tenho os meus companheiros completamente destroçados e doi-me, mas muito mesmo, não poder fazer rigorosamente nada para os ajudar!"