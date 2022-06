Moncho critica Ivan Almeida: «Pensa apenas em si e quer assumir protagonismo além da história do seu clube»

Moncho López criticou a atitude de Ivan Almeida após o FC Porto-Benfica (63-91), em que o extremo encarnado mandou calar os adeptos portistas, gerando um foco de confusão entre vários atletas no campo."Parabéns ao Benfica, foram superiores, apresentaram-se muito bem na final, ganharam 3-1, dois jogos por muita diferença, portanto são merecedores. Seria triste que o episódio que aconteceu com um atleta tenha mais espaço nas vossas páginas do que a vitória do Benfica. A imagem de um clube como o Benfica, assim como o FC Porto, um clássico com estas características, não pode ficar abafado por uma pessoa que pensa apenas em si mesma e que queira assumir o protagonismo além da história do seu clube. Infelizmente no desporto temos de lidar com este tipo de individualidades", disse o treinador portista na conferência de imprensa.Já antes, na RTP2, o espanhol lamentou o ato do jogador cabo-verdiano: "não quero que isto aconteça, estão a reagir a provocações. As provocações não deviam fazer parte do jogo. Felizmente não aconteceu nada mas isto é triste."