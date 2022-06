Moncho López sai do FC Porto: «Tenho de parar de treinar em Portugal»

Moncho López anunciou que vai sair do FC Porto. O treinador, que acaba contrato no final do mês e não irá renovar, fez a revelação na conferência que se seguiu à derrota com o Benfica (63-91), no Dragão Arena, que valeu o título de campeão nacional às águias. Trata-se, assim, do fim de um ciclo que começou em 2009/10, quando o espanhol assumiu os destinos dos dragões."Quero agradecer muito à direcção por ter confiado em mim tantos anos e dar-me a possibilidade de disputar tantas finais, ganhar tantos títulos. Não tinha clube e agora tenho clube. Este será sempre o meu clube, seja onde for. Também me sinto triste por esta derrota, por mim, que tenho direito, porque isto acaba assim, com uma derrota, num jogo em que a minha equipa não conseguiu competir. Está falado com os meus chefes. Agradeço muito o interesse deles, queriam que eu continuasse. Eu não saio do FC Porto. Acaba a minha etapa como treinador, acaba o contrato a 30 de Junho, e necessito parar neste momento de ser treinador em Portugal. Vou tentar treinar, há interesses de clubes em Espanha, há outras possibilidades. O que vou tentar é não ser adversário do FC Porto. Não estou preparado nos próximos anos para jogar contra o FC Porto. O ciclo acabou, o Vítor Hugo está a ouvir e preferia que não ouvisse. Por vezes por causa do amor e do ódio que se criam nos clubes é injustamente tratado. É uma pessoa que tem as provas dadas como jogador, treinador e na sua vida pessoal. É muito ambicioso, é muito portista e transmitiu-me essa ambição de portismo. Tomou uma decisão de contratar Afonso Barros para a secção. São portistas irrepreensíveis. Conheço muito portistas que pensam primeiro em si mesmos quando as coisas estão difíceis, mas estes dois só pensam no FC Porto. Dá-me pena sair, mas a modalidade está muito bem entregue e tenho a certeza que esta secção vai continuar como até agora. Serei um dos adeptos mais fervorosos que o clube terá", justificou Moncho."Quero pedir desculpa aos nossos adeptos. Estou muito triste porque a equipa não conseguiu ser mais competente e os nossos adeptos não mereciam este desfecho e a equipa também não. Trabalhou muito toda a época, ultrapassou circunstâncias muito complicadas. A lesão do Kloof trouxe à nossa cabeça a memória recente da lesão do Morrison, mas na nossa segunda parte foi notório que tudo era difícil. Era difícil confiar, acreditar. O Benfica tem muita qualidade, tornou tudo mais complicado. Por isso, quero pedir desculpa aos nossos adeptos, que são os melhores do mundo e apoiam-nos sempre", referiu, sobre o jogo.