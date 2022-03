Moncho López após triunfo na Luz: «Há muita personalidade para vencer o jogo»

Moncho López era um treinador satisfeito após a vitória do FC Porto frente ao Benfica na Luz, por 68-63, num jogo em atraso da 17.ª jornada da Liga Betclic."O Benfica esteve muito tempo na frente, mas é relativo falar de controlo. Nenhuma das equipas perdeu o controlo do jogo. O Benfica chegou a estar a oito pontos, mas reagimos muito bem. Além de pormenores técnico-táticos, há muita personalidade para vencer o jogo. A minha equipa mostra muito caráter, entende que o jogo tem 40 minutos e que o Benfica estar à frente, à entrada para o último período, não é definitivo", começou por referir o técnico dos dragões após o encontro."Na primeira parte, concedemos muitos ressaltos ao Benfica. Progressivamente, vamos corrigindo isto, mas a sensação é de que o Benfica está confortável e nós nem sempre estamos a jogar com o ritmo adequado. O Benfica é uma equipa extraordinária a atirar de três, mas falhou bastante na primeira parte. No último período, a minha equipa fechou a tabela, não deu lançamentos confortáveis e jogámos muito bem no ataque. Evitámos os contra-ataques do Benfica, fechámos os ressaltos e atingimos a vantagem", acrescentou Moncho López, antes de abordar o facto do luso-ucraniano Vladyslav Voytso passar a ser o capitão de equipa do FC Porto até final da época."Há um simbolismo importante na figura de capitão nas equipas do FC Porto. É uma referência para a massa associativa e para o clube. Não é um gesto só de carinho. Temos de gritar em voz alta que estamos contra a guerra. O Vlad ser capitão não pára as bombas, mas fazemo-nos ouvir. Não deixa de ser simbólico, o importante é que as negociações avancem e que a guerra pare", sustentou.