Moncho López: «Benfica foi superior desde a bola ao ar. Segunda parte foi mero trâmite»

Moncho López considerou inequívoca a superioridade do Benfica na final do playoff da Liga Betclic de basquetebol, que hoje terminou com a vitória das águias sobre o FC Porto, no Dragão Arena (63-91), e consequente título nacional para os encarnados."Custa perder sempre, mas o Benfica foi superior desde a bola ao ar, o jogo foi ficando complicado para nós e a segunda parte foi um mero trâmite, não estamos com capacidade de resposta para nada, nem fisica nem mentalmente. O campeonato é merecido, ganhar 3-1 mostra muita superioridade, em dois jogos com diferenças grandes, parabéns ao campeão. É duro acabar assim mas é o que é", disse o treinador do FC Porto à RTP2."Perder numa final Morrison e Kloof... são vários anos com circunstâncias deste tipo, num ponto alto aparece uma lesão que mexe muito do ponto de vista psicológico", lamentou o técnico.