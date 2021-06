Moncho López diz que o basquetebol ficou 'sujo': «Faz-me lembrar ligas de terceiro mundo»

Moncho López criticou duramente a arbitragem do 5.º e último jogo da final do playoff da Liga Placard de basquetebol, que terminou com a vitória (86-85) e consequente título para o Sporting. O treinador do FC Porto disse mesmo que a modalidade ficou "suja" e que ficou com a ideia de que a sua equipa foi prejudicada de forma "intencional."





"Estou há muitos anos em Portugal e já vi coisas que gosto muito e outras que gosto menos, mas o que aconteceu hoje é algo inadmissível. Foi uma arbitragem que mostrou uma clara tendência de prejudicar a nossa equipa e podemos ficar com a jogada final: há uma falta que não se apita sobre um jogador nosso e que nos dava a possibilidade de ir para a linha de lance livre e vencer o jogo. Quem sabe o que aconteceria depois, mas é inacreditável que não se apite aquela falta. Houve um critério desigual durante todo o jogo, o que me faz pensar que foi intencional. Custa, sobretudo quando falamos de árbitros deste nível, internacionais, mas com a frieza que estou a falar podemos ir atrás na série, a outros jogos. Muitas vezes sentimos que havia a tendência de apitar com critérios díspares. Isto é um fraco favor ao basquetebol português, suja a modalidade e põe em causa muitas coisas. Quem percebe de basquetebol, como eu, não ficará só com o lance final", começou por dizer o treinador espanhol."O que aconteceu faz-me lembrar campeonatos de terceiro mundo, nos quais há estratégias para prejudicar um determinado clube. Não quero falar demais, pois se disser tudo o que compenso se calhar até estou a cometer um crime. O que tenho de dizer é que o FC Porto e os seus adeptos merecem mais respeito. Isto foi uma falta de respeito muito grande à instituição e à massa adepta portista, além de ser um atentado à modalidade", rematou Moncho, que, perante a decisão da equipa de arbitragem em não marcar falta sobre Garrett Nevels no último segundo, perdeu as estribeiras em campo e pontapeou um caixote do lixo, ao ponto de danificar a taça de campeão Moncho disse ainda que a sua equipa fez mais nesta final do que muitos estariam à espera: "quero dar os parabéns aos meus atletas, pois muitos disseram que o Sporting ia ganhar 3-0 na final e não foi. Demonstrámos até ao último segundo do último jogo que tínhamos capacidade para sermos campeões numa época muito difícil por muitas circunstâncias. Parabéns também ao Sporting por ter lutado até ao fim e por ter feito o que fez para contrariar a nossa capacidade competitiva, que foi muito elevada na final."