Moncho López explica derrota: «Não marcámos porque o Benfica defendeu bem»

Moncho López, treinador do FC Porto, garantiu que não deita a toalha ao chão na luta pelo título e que "a mente está apenas no terceiro jogo" da final do playoff de basquetebol com o Benfica.

"Não ficámos longe do que queríamos. Entendemos o jogo, aquilo que tínhamos de corrigir, com outra capacidade de resposta em função do jogo do Benfica. Não conseguir cestos condiciona muito uma equipa e fortalece o adversário. Precisámos de uma gasolina para defender. Concretizar pontos é fundamental. Fomos buscar as reservas que tínhamos. Não marcámos porque o Benfica defendeu bem. Falhámos muitos lançamentos", assumiu o técnicos dos dragões após nova derrota na Luz.

"O normal é que quando não se marca, acaba-se por desistir. A minha equipa nunca fez isso. Os meus atletas estiveram sempre no jogo. Na ponta final estivemos a seis pontos do empate. Falhámos um lançamento triplo. É importante realçar que a equipa não teve falta de atitude. O Benfica foi melhor. O fator campo fez a diferença", acrescentou.



O treinador espanhol dos azuis e brancos falou sobre a possível pressão que o grupo portista vai ter e aludiu ao facto de este não ter um histórico alargado de desaires caseiros.

"Agora vamos ver, ao voltar a nossa casa, para ganharmos o próximo jogo. Só saberemos se o grupo vai acusar a pressão no jogo. Só aí vamos ver de que massa somos feitos. A minha equipa em casa apenas perdeu um jogo esta época. Somos muito consistentes. Mas o fator psicológico é o mais importante. Estou confiante de que vou voltar aqui esta temporada", garantiu Moncho López.