Moncho López: «Sporting é um justo vencedor»

Arredado da possibilidade de disputar a final da Taça de Portugal, Moncho López, treinador do FC Porto, não teve problemas em assumir que, na sua opinião, o Sporting foi a melhor equipa na segunda meia-final da prova.

"De todos os jogos disputados até agora, este foi aquele em que o Sporting foi mais dominador. Parabéns por isso, penso que são uns justos vencedores. Estiveram muitas vezes à frente do jogo e souberam controlar a diferença no marcador. Nos melhores momentos não conseguimos passar para a frente e a vitória do Sporting é justa. Não controlámos o ressalto na primeira parte e, embora tenhamos conseguido melhor isso na segunda parte, eles conseguiram aguentar-se. Para além disso, tiveram muito mérito em algumas acções individuais de jogadores como o James Ellisor, o Travante Williams e o Diogo Ventura, nem posso dizer que os meus atletas defenderam mal. Ganharam porque conseguiram ser mais consistentes e sólidos em mais fases do jogo. Tentámos aproximar-nos, mas não foi suficiente, temos noção que podemos fazer muito mais", defendeu.

Apesar do desaire, o técnico mostrou-se confiante para o futuro: "Podemos encontrar o Sporting na final do playoff. Primeiro temos de chegar lá, depois queremos ser mais competentes do que fomos hoje. Mesmo assim, acredito que esta derrota não vai deixar marcas. Perdemos a possibilidade de discutir um título amanhã, mas vou animar os jogadores porque estamos a fazer um bom campeonato. É a primeira vez em três final four que não vamos à final e temos de pensar no próximo título que temos para disputar".