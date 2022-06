Moncho López troca FC Porto por uma equipa da 2ª divisão japonesa

Moncho López havia anunciado que precisava de deixar de treinar em Portugal após uma ligação de mais de uma década ao FC Porto. Poucos dias depois de ter visto os dragões perderem a final do campeonato para o Benfica, o técnico espanhol já tem novo clube.O Rizing Zephyr Fukuoka, da 2ª divisão de basquetebol do Japão, anunciou o treinador de 52 anos para a temporada 2022/23."Gostaria de agradecer ao Rizing Zephyr Fukuoka por me escolher como o próximo treinador para liderar este clube. É uma grande honra e um privilégio representar a cidade de Fukuoka e os seus fãs. Com o nosso esforço e o apoio dos adeptos, vamos construir uma cultura vencedora nos próximos anos. Obrigado!", constatou Moncho em declarações ao site oficial dos japoneses.Em Portugal, o técnico espanhol sagrou-se campeão em duas ocasiões. Orientou também a equipa das quinas antes de chegar ao Dragão Arena.