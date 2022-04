O ex-basquetebolista do Sporting, Rui Pinheiro, morreu na madrugada deste domingo, vítima de doença prolongada, aos 68 anos.Nascido em Moçambique, a 7 de maio de 1953, iniciou-se na modalidade no Sporting Clube de Lourenço Marques em 1967 e integrou as camadas jovens do Sporting em 1970.Com quatro Campeonatos Nacionais, quatro Taças de Portugal e três Campeonatos de Lisboa é o jogador de basquetebol com maior palmarés ao serviço do Sporting.Foi também internacional português.À família enlutada,endereça sentidas condolências.