Mulher de Betinho Gomes denuncia insultos racistas no Dragão

Sofia Ramalho Gomes, mulher de Betinho Gomes, denunciou insultos racistas no Dragão Arena, durante o FC Porto-Benfica deste sábado, referente à 4.ª jornada da Liga Betclic de basquetebol."Hoje, depois de tantos anos de dedicação a esta modalidade que tanto gostamos, o meu marido teve de ouvir: 'Preto vai para a tua terra', 'filho da p*' e 'preto de merda'. Quem protege os jogadores? Que além de atletas são pessoas e têm família. Desde o início até ao final do jogo. A minha questão é: um jogador tem de aguentar isto e ficar calado? Federação Portuguesa de Basquetebol, até quando?", começou por dizer a antiga internacional portuguesa de basquetebol no Instagram."FC Porto, quantos jogadores negros vocês têm no vosso plantel? É assim que os tratam também? A garra do Norte não se caracteriza com atos de racismo, preconceitos e instigação à violência. Infelizmente, cada vez mais, nos últimos anos têm sido sempre assim. Tão triste que nem me sinto segura de levar os meus filhos para ver o pai. Primeiro porque não nos sentimos seguros e, segundo, porque não merecem ser testemunhas de tanta ignorância e ter de ouvir coisas que dizem ao pai. Triste mundo este em que vivemos", lamentou.